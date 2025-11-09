Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Роспотребнадзор начал расследование о массовом заражении ботулизмом в Москве

09 ноября 2025 в 14:25
Роспотребнадзор расследует подозрение на ботулизм у нескольких человек в Москве

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование после того, как в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм поступили шесть взрослых из одной семьи. Об этом сообщили представители ведомства, уточнив, что начато расследование. 

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в Москве», — сообщили представители Роспотребнадзора в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что пострадавшие употребляли овощной салат собственной консервации.

Соления были изготовлены самостоятельно и хранились на балконе квартиры, не приобретались на рынке. Ведомство также дало рекомендации для населения по профилактике ботулизма: не употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности (вздутые крышки, подтеки, пена, выделение газа при открытии, неприятный или необычный запах, помутнение или изменение цвета продукта), соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке консервов, хранить их при рекомендованных условиях и не использовать просроченные продукты.

Роспотребнадзор призывает: в случае если после употребления домашней консервации у вас или у ваших близких возникли: слабость, головная боль, двоение в глазах, опущение век, затруднения при глотании или разговоре, сухость во рту, проблемы с дыханием, тошнота, рвота или запор, незамедлительно обратиться за медицинской помощью и проинформировать об этом медицинских работников. Кроме того, сохранить оставшиеся продукты, банки и крышки (по возможности с маркировкой) и сообщить об этом в местное управление ведомства или в лечебное учреждение — эти образцы могут понадобиться для лабораторного исследования и эпидемиологического расследования.

Ранее в Москве зафиксировали несколько случаев заражения ботулизмом. Сообщалось, что речь идет о шести пострадавших.

