Поддубный обозначил масштабы украинского газового коллапса

Украина лишилась до 80% объектов газовой инфраструктуры, что приводит к периодическим блэкаутам Фото: Илья Московец © URA.RU

Украина в настоящий момент лишена до 80% объектов газовой инфраструктуры. Это приводит к активным отключениям электричества в подконтрольных Киеву территориях. С такой статистикой выступил военкор Евгений Поддубный.

«Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80% газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало», — подчеркнул военкор в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, также нарушена работа всей цепочки предприятий, что были задействованы в украинской ракетной программе.