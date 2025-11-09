Логотип РИА URA.RU
Поддубный обозначил масштабы украинского газового коллапса

Поддубный: Украина лишилась 80% объектов газовой инфраструктуры
09 ноября 2025 в 14:44
Украина лишилась до 80% объектов газовой инфраструктуры, что приводит к периодическим блэкаутам

Фото: Илья Московец © URA.RU

Украина в настоящий момент лишена до 80% объектов газовой инфраструктуры. Это приводит к активным отключениям электричества в подконтрольных Киеву территориях. С такой статистикой выступил военкор Евгений Поддубный.

«Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80% газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало», — подчеркнул военкор в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, также нарушена работа всей цепочки предприятий, что были задействованы в украинской ракетной программе.

Российские военные периодически наносят масштабные удары по военно-промышленным комплексам Украины. Все это является ответом на террористические действия Киева, который атакует российские территории. В результате последних ударов, которые произошли накануне, генерация электроэнергии на государственных ТЭС Украины прекратилась, что привело к отключению электричества в нескольких городах.

