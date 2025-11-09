Жильцы разрушенного газом дома под Тулой стали возвращаться в квартиры

В Тульской области жильцы пострадавшего от взрыва газа дома начали возвращаться в свои квартиры Фото: Роман Наумов © URA.RU

В поселке Куркино завершены работы по разбору завалов в многоквартирном доме, пострадавшем от взрыва бытового газа накануне. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев, подчеркнув, что жильцы постепенно начали возвращаться в свои квартиры.

«Работы по разбору завалов первого подъезда <...> завершены. <...> В настоящее время жильцы второго и третьего подъездов дома возвращаются в свои квартиры», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что во втором и третьем подъезде пострадавшего дома уже возобновлено водоснабжение, теплоснабжение и электричество. В настоящий момент проходят работы по возобновлению газоснабжения.