Телеведущий Киселев рассказал, как щенок перевернул его жизнь

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире радио, как щенок Артем перевернул его жизнь. Киселев пересмотрел свое отношение к жизни с появлением в доме лабрадудля.

«Мне кажется, смысл жизни Артема — это радость и нежность в отношении хозяина, в отношении всех домашних. Это совершенно другая жизнь, другая эмоциональная структура жизни, если хотите. Это настоящее счастье», — передает радио Sputnik слова Киселева.