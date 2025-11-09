Логотип РИА URA.RU
Телеведущий Киселев рассказал, как щенок перевернул его жизнь

09 ноября 2025 в 14:47
Встреча с питомцем стала «любовью с первого взгляда» для Киселева

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире радио, как щенок Артем перевернул его жизнь. Киселев пересмотрел свое отношение к жизни с появлением в доме лабрадудля.

«Мне кажется, смысл жизни Артема — это радость и нежность в отношении хозяина, в отношении всех домашних. Это совершенно другая жизнь, другая эмоциональная структура жизни, если хотите. Это настоящее счастье», — передает радио Sputnik слова Киселева. 

По словам Киселева, работа требует от него постоянного общения — объяснений, аргументов, обсуждений, — тогда как собака живет простыми, искренними чувствами. Он добавил, что их встреча с питомцем стала «любовью с первого взгляда», и признался, что они до сих пор находятся в состоянии взаимного восхищения.

