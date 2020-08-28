Немецкие врачи раскрыли данные о состоянии Навального

Состояние здоровья Алексея Навального стабильно тяжелое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный, которого лечат в немецкой клинике «Шарите», остается в коме и по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ», — написала она в своем твиттере. Состояние блогера оценивается врачами как тяжелое, однако симптомы уменьшаются.

В заявлении на сайте клиники говорится, что сейчас серьезной угрозы для жизни Навального нет. Однако прогнозировать последствия его болезни сейчас преждевременно, сообщает пресс-секретарь клиники Мануэла Зингл.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего пациента доставили в местную больницу. Блогера ввели в кому, а позже перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Германии, сообщает агентство Nation News. Там врачи обнаружили в организме Навального следы интоксикации. В Кремле считают, что его болезнь могла быть вызвана приемом медикаментов.

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