В Кремле раскрыли подробности диагноза Навального

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, причины интоксикации Навального не выяснили ни российские, ни немецкие врачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Интоксикация блогера Алексея Навального могла быть вызвана приемом медикаментов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, при приеме различных медикаментов», — рассказал Песков во время конференц-кола. По его словам, причины интоксикации Навального не выяснили ни российские, ни немецкие врачи.

Песков добавил, что пониженную холинэстеразу в организме блогера обнаружили еще омские медики в первые часы госпитализации. После этого они начали вводить атропин. Вещества, вызвавшего болезнь Навального врачи еще не обнаружили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что у Навального обнаружены следы интоксикации, передает RT.

Основная версия — интоксикация веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Юрист Илья Ремесло рассказал, что эти вещества не являются ядами, а легально используются в неврологии и психиатрии. «Отравить ими не вариант», — написал он в своем Twitter.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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