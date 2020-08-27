В ХМАО депутата обвинили в потасовке с агитатором конкурента

Разобраться в этой истории теперь предстоит правоохранительным органам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутата мегионской думы Халид Таги-заде обвинили в нападении на агитатора Игоря Реута, который работает на штаб кандидата в депутаты представительного органа власти Константина Кеменчижиди. После произошедшего инцидента пострадавший написал жалобу в городскую прокуратуру.

В документе (его копия имеется в распоряжении редакции) указано, что Таги-заде начал препятствовать расклейке агитационных материалов возле одного из домов. А затем и вовсе отобрал пакет с плакатами. В конфликт попробовал вмешаться знакомый Реута. Однако это привело к драке. «Халид Боюкага Оглы заломал руку моему знакомому и пытался вырвать телефон. Знакомый все-таки смог удержать свой телефон в руках. Но ощущалась сила, с которой он схватился за руку, так как красный след от его сжатия проходил еще долго», — описал ситуацию агитатор.

В итоге молодым людям удалось покинуть место стычки. И они решили обратиться в правоохранительные органы. Сам Таги-заде в разговоре с журналистом агентства отрицает факт конфликта и заявляет, что просто остановил незаконную расклейку объявлений. «Мы с ним (с Реутом — прим.ред.) побеседовали, вежливо, культурно и пришли к тому, что он дал слово, что больше делать так не будет. Мы согласились и полицию не стали вызывать», — описал свою версию событий Таги-заде. Он также добавил, что тоже написал заявление в полицию на расклейщиков агитации.

В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Кандидат в депутаты думы Мегиона Кеменчижиди отказался от беседы с журналистом агентства.