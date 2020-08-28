С 1 сентября россиянам отменят часть пособий

Со следующего месяца россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии, перестанут получать дополнительные пособия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«С 1 сентября прекращает свое действие введенная на июнь—август доплата в размере 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка к пособию одного из безработных родителей или опекунов», — пишет газета. Кроме того, минимальный размер пособия по безработице вновь будет составлять 1500 рублей. С мая по август выплата производилась в увеличенном до 4500 рублей размере. Отмечается, что с октября планируется отменить ряд других пособий.
Но есть и такие временные меры поддержки населения, которые будут действовать до октября. Так, закрывшиеся индивидуальные предприниматели после 1 марта 2020 года смогут в течение трех месяцев получать пособие в размере 12130 рублей. Кроме того, уволенным после 1 марта 2020 года ранее работавшим гражданам пособие будет при любом стаже и зарплате выплачиваться в максимальном размере, то есть по 12 130 рублей.
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