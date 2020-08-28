В День пожилого человека пенсионерам выдадут по пять тысяч рублей

Эта выплата не связана с Пенсионным фондом России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Некоторые российские пенсионеры в октябре смогут получить единоразовую выплату в размере пяти тысяч рублей. Речь идет о материальной помощи, которая полагается возрастным гражданам в День пожилого человека.

«Дополнительную материальную помощь получат ряд пенсионеров ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Причем решение о таких выплатах принимается исключительно на уровне руководства региона», — пишет Primpress. Так, в Ненецком автономном округе выплата составляет 5 тысяч рублей. При этом граждане возрастом старше 70 лет к началу октября должны получить сразу 16 640 рублей.

В Челябинской области в прошлом году такая выплата равнялась 700 рублям, в Ярославской области 500 рублям. В Рязанской области тоже есть выплаты к этому празднику. Но получают их только пенсионеры старше 90 лет, и то по 500 руб. Отмечается, что выплата не связана с Пенсионным фондом России.

Ранее сообщалось, что для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета ПФР.

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