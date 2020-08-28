28 августа 2020

В России обозначился негативный тренд в развитии пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии в России выявлено… случаев заражений коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На 29 августа в России выявлено 4 941 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Таким образом суточный прирост заболевших вирусом увеличивается четвертый день подряд: 28 августа в РФ прибавилось 4 829 заболевших, 27 августа — 4 711, 26 августа — 4 677.

«В России выявлен 4 941 новый случай коронавируса», — передает оперштаб. С начала пандемии в России выявлено 985 346 случаев заражений COVID-19. За сутки умерли 111 человек (за весь период — 17 025 человек).

Больше всего заражений выявлено в Москве (+677), на втором месте — Санкт-Петербург (+189). Немного меньше зараженных в Московской области (+163). Среди уральских регионов по числу выявленных случаев COVID-19 первое место занимает Свердловская область (+ 116). Новые заболевшие также зарегистрированы в ХМАО (+64), в Челябинской области (+78 по данным регионального оперштаба), в Тюменской области (+50), в ЯНАО (+46) и в Пермском крае (+ 56).

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1, отмечает ТАСС. В Москве он находится на этом уровне второй день. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если показатель ниже 1, то регион может переходить к снятию ограничений.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что реальное число заболевших коронавирусом составляет 2 млн, передает «Национальная служба новостей». По его словам, у 20—25% россиян сформировался иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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