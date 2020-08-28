28 августа 2020

В России продлили выплаты для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Средства будут выделены из резервного фонда бюджета России Фото: Илья Московец © URA.RU

Родители в России продолжат получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Такое решение опубликовано на официальном сайте правительства России.

«Принятие проекта позволит обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в документе. Средства будут выделены из резервного фонда бюджета России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ выделит 34 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет, передает RT. Выплаты получают малообеспеченные семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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