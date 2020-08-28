В России продлили выплаты для семей с детьми

Средства будут выделены из резервного фонда бюджета России
Родители в России продолжат получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Такое решение опубликовано на официальном сайте правительства России.
«Принятие проекта позволит обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в документе. Средства будут выделены из резервного фонда бюджета России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ выделит 34 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет, передает RT. Выплаты получают малообеспеченные семьи.
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