Оппозиция призвала главу МВД Беларуси покинуть пост

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал министра внутренних дел республики Юрия Караева уйти в отставку или явиться с повинной. Об этом в ходе прямого эфира на YouTube заявила член президиума совета Мария Колесникова.
«Вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», — заявила оппозиционерка. Она указала Караеву на то, что 13 августа в эфире белорусского ТВ он взял на себя ответственность за проявленную силовиками жестокость в отношении мирного населения, поэтому должен покинуть главы МВД.
Также Колесникова подчеркнула, что и другие участки этих событий могут признать вину в применении насилия в отношении протестующих и встать на их сторону. «Вы обязаны исполнять присягу, данную белорусскому народу. Требуем от вас разобраться со всеми преступлениями, вы должны восстановить справедливость», — обратилась она к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ.
Координационный совет оппозиции Белоруссии создан 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По официальным данным ЦИК, она заняла за выборах второе место с результатом 10%, тогда как у действующего президента страны Александра Лукашенко — более 80%. Оппозиция не признала эти итоги. Как пишет агентство Nation News, с 9 августа в стране идут протесты, сопровождающиеся жесткими задержаниями граждан.
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