В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Белорусские оппозиционеры завершают формирование координационного совета для трансфера власти Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусская оппозиция заявила, что создаст альтернативную власть в стране до конца этого дня. Об этом журналистам рассказал представитель штаба объединенной оппозиции.

«Штаб объединенной оппозиции до конца дня намерен завершить формирование координационного совета для трансфера власти в Беларуси», — передает сообщение оппозиционеров telegram-канал ТАСС. Также Ольга Ковалькова, доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской, заявила, что она скоро вернется в Беларусь, сообщило «Эхо Москвы». «Она [Тихановская] не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — объяснила Ковалькова.

Состав координационного совета оппозиция представила 17 августа, пишет RT. Кроме того, представитель штаба Тихановской уже рассказала, как оппозиция изменит отношения с Россией в случае прихода к власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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