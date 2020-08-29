29 августа 2020

Назван предел падения рубля в сентябре

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Российская валюта может сильно упасть по отношению к евро и американскому доллару Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В сентябре курс доллара к рублю может составить 77,5-78, а стоимость евро может превысить 90 рублей. Такой порог возможного ослабления российского валюты обозначил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

По его словам, в августе рубль стал одним из лидеров по снижению курсовой стоимости на мировом рынке. «В случае сохранения геополитической неопределенности на внешней орбите может последовать дальнейшее ослабление рубля. <…> Ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5-78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90», — цитирует экономиста «Российская газета».

Зельцер считает, что ситуация может исправиться, и благодаря устойчивым основам российской экономики рубль может отыграть свое падение. «В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рублей за доллар США», — добавил эксперт.

Ранее аналитики Citigroup и Sova Capital назвали российский рубль слишком дешевой валютой, напоминает «Невские новости». Западные эксперты уверены, что устойчивости рубля угрожает возможное введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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