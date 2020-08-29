Назван предел падения рубля в сентябре

В сентябре курс доллара к рублю может составить 77,5-78, а стоимость евро может превысить 90 рублей. Такой порог возможного ослабления российского валюты обозначил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
По его словам, в августе рубль стал одним из лидеров по снижению курсовой стоимости на мировом рынке. «В случае сохранения геополитической неопределенности на внешней орбите может последовать дальнейшее ослабление рубля. <…> Ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5-78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90», — цитирует экономиста «Российская газета».
Зельцер считает, что ситуация может исправиться, и благодаря устойчивым основам российской экономики рубль может отыграть свое падение. «В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рублей за доллар США», — добавил эксперт.
Ранее аналитики Citigroup и Sova Capital назвали российский рубль слишком дешевой валютой, напоминает «Невские новости». Западные эксперты уверены, что устойчивости рубля угрожает возможное введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии.
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