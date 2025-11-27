Врач предупредила о скрытых опасностях Рождественского поста

В некоторых случаях пост может привести к серьезным проблемам со здоровьем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рождественский пост один из самых длительных и строгих в христианской традиции — в течение сорока дней верующие стараются отказаться от мяса, яиц и молочных продуктов. Но такая резкая смена рациона не только проверяет выдержку, но и сильно нагружает организм. Вместе с гастроэнтерологом, врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух URA.RU разобралось в том, какие опасности может скрывать пост и кому лучше отказаться от него.

Что нельзя есть в пост и как это влияет на организм

Основой Рождественского поста является отказ от мяса, молочных продуктов и яиц. Эти продукты исключаются на все сорок дней, а степень строгости питания меняется в зависимости от дня недели. Если выбрать более строгую практику, то рыбу можно есть только в выходные и праздники, а при «облегченной» версии поста — от рыбы нужно отказаться лишь в среду и пятницу.

С одной стороны, в постном меню можно найти много пользы, отмечает врач. «Постный рацион предполагает большое количество продуктов, богатых клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами. Эти вещества благотворно сказываются на пищеварении, хорошо влияют на микрофлору кишечника и, как следствие, иммунитет, способствуют поддержанию здорового уровня холестерина, помогают снизить вес и поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — подчеркивает Екатерина Кашух.

Но в то же время резкий переход на постную еду опасен дефицитом жизненно важных питательных веществ, которые организм привык получать из пищи. Полное исключение животных продуктов меняет обмен веществ, требует большего контроля за составом рациона и может привести к нехватке белка, жиров и витаминов, если меню составлено неправильно.

В чем главная опасность поста для здоровья

По словам гастроэнтеролога, главная опасность поста заключается в дефиците белка, кальция и омега-жирных кислот. Если тело не получает эти вещества в достаточном количестве, то у человека ухудшается самочувствие, снижается иммунитет, может развиться слабость, утомляемость и частые головокружения.

«Также из растительной пищи сложно получить необходимый уровень витаминов группы B и железа. А эти вещества крайне важны для нормального кроветворения. Их дефицит может привести к развитию анемии — заболевания, при котором ткани и органы испытывают кислородное голодание, а человек постоянно чувствует себя разбитым и уставшим», — предупреждает Екатерина Кашух.

Если человек ощущает постоянную слабость, сонливость или сильный голод, появляются проблемы с кожей, концентрацией или физической выносливостью — это сигнал, что пост переносится плохо, и режим питания нужно пересмотреть.

Проблемы Рождественского поста для здоровья

Чтобы пройти пост и сохранить здоровье, нужно обеспечить организм всеми необходимыми веществами, получая их только из растительных источников. Однако тот же растительный белок усваивается хуже и проигрывает животному белку по составу ценных аминокислот, предупреждает врач.

«Чтобы на время поста обеспечить организм достаточным уровнем белка, важно включить в рацион бобовые, крупы, тофу», — посоветовала гастроэнтеролог. «А для восполнения суточной потребности в кальции и полиненасыщенных жирных кислотах, в рацион полезно включить зеленые салаты, приправленные растительным маслом. Можно добавить семена и орехи».

Но самое трудное во время поста — нехватка железа и витамина B12. В растительной пище их мало, а между тем эти вещества отвечают за кроветворение, нервную систему и уровень энергии. Поэтому Екатерина Кашух советует перед началом поста обратиться к врачу — особенно тем, у кого и так есть проблемы со здоровье.

В идеале подойти к вопросу ответственно и перед постом проконсультироваться с врачом. Специалист может порекомендовать сдать анализы и убедиться, что дефицит жизненно важных веществ здоровью не угрожает.

Кому стоит отказаться от Рождественского поста

Некоторым людям не стоит экспериментировать и испытывать себя во время поста. В первую очередь это дети и подростки: их организм активно растет, а значит белок, кальций и витамины животного происхождения им нужны в повышенных количествах.

Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется ограничивать рацион, поскольку от полноценного питания зависит здоровье и матери, и ребенка. От поста следует воздержаться людям с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией, эндокринными нарушениями или серьезными метаболическими проблемами. Переход на растительное питание в таких случаях может ухудшить состояние или спровоцировать обострение.