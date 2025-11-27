Путин: диалог с Уиткоффом проходит без ругани
Путин рассказал о ходе диалога с Уиткоффом
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию заявил о конструктивном диалоге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на различия в позициях, стороны общаются без конфликтов.
«Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга — как интеллигентные люди. Каждый защищает свою позицию», — сказал президент РФ. Слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что спецпосланник США защищает интересы своей страны, и это нормально.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил актуальность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. По словам дипломата, российская сторона готова работать с материалами, которые привезет американский представитель, передает «Царьград». Рябков отметил, что вся необходимая информация по вопросу уже была обнародована.
