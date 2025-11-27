Путин: диалог с Уиткоффом проходит без ругани

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию заявил о конструктивном диалоге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на различия в позициях, стороны общаются без конфликтов.

«Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга — как интеллигентные люди. Каждый защищает свою позицию», — сказал президент РФ. Слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что спецпосланник США защищает интересы своей страны, и это нормально.