Безрукова и Нагиева обвинили в пропаганде АУЕ

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Современная культура романтизирует криминальный мир Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В популяризации запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) виновата современная культура, а не криминальный мир. В частности артисты Дмитрий Нагиев и Сергей Безруков, которые исполняли роли авторитетов в сериалах «Физрук» и «Бригада». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

«Первый АУЕшник — это волк из „Ну, погоди“, который не работает, репрессирует положительного зайца и самое страшное, что вызывает гораздо большие симпатии, чем заяц. Нужно ли режиссера Котеночкина привлечь к уголовной ответственности за пропаганду АУЕ? Я уже не говорю про создателей сериала „Бригада“, „Бандитский Петербург“, „Физрук“. Может нам стоит сразу же Нагиева и Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?» — заявил Орский.

На популяризацию запрещенного движения также работает современная музыкальная культура, продолжил писатель. В частности, такой жанр как рэп романтизирует западный криминальный мир.

Орский подчеркнул, что в России уже существует уголовная статья «О вовлечении малолетних в преступную деятельность». Признание экстремистским движения «АУЕ» дублирует ее и является «дополнительной дубинкой» для силовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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