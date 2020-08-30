Лукашенко никогда не сядет за стол переговоров со своей соперницей на прошедших президентских выборах Светланой Тихановской. Тем не менее, белорусский президент готов на транзит власти посредством конституционной реформы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.
«Если бы Светлана Тихановская занималась политикой долгие годы, она бы прекрасно знала, что Александр Лукашенко недоговороспособен, и он никогда не сядет за стол переговоров со своими оппонентами. Потому что людей, придерживающихся других взглядов он считает врагами и с ними расправляется жестоко. Они либо исчезают, либо оказываются в тюрьмах, либо как Светлана — в эмиграции», — заявил Болкунец.
Политолог уверен, что уход Александра Лукашенко с занимаемого поста — вопрос нескольких месяцев. Вероятнее всего, он инициирует конституционную реформу в стране с последующим проведением новых президентских и парламентских выборов. При этом, по мнению Болкунца, сам Лукашенко в этих выборах участвовать не будет, так как конституционная реформа предполагает перераспределение полномочий от президента к парламенту и правительству.
Ранее стало известно, что белорусская оппозиция намерена создать в стране новое политическое движение. По мнению представительницы движения Марии Колесниковой, механизмы формирования новых партий в республике не работают.
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