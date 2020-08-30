Политолог раскрыл, как Лукашенко передаст власть оппозиции. Это будет не Тихановская

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Белорусский президент никогда не станет разговаривать с оппозицией, уверен политолог Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Лукашенко никогда не сядет за стол переговоров со своей соперницей на прошедших президентских выборах Светланой Тихановской. Тем не менее, белорусский президент готов на транзит власти посредством конституционной реформы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Если бы Светлана Тихановская занималась политикой долгие годы, она бы прекрасно знала, что Александр Лукашенко недоговороспособен, и он никогда не сядет за стол переговоров со своими оппонентами. Потому что людей, придерживающихся других взглядов он считает врагами и с ними расправляется жестоко. Они либо исчезают, либо оказываются в тюрьмах, либо как Светлана — в эмиграции», — заявил Болкунец.

Политолог уверен, что уход Александра Лукашенко с занимаемого поста — вопрос нескольких месяцев. Вероятнее всего, он инициирует конституционную реформу в стране с последующим проведением новых президентских и парламентских выборов. При этом, по мнению Болкунца, сам Лукашенко в этих выборах участвовать не будет, так как конституционная реформа предполагает перераспределение полномочий от президента к парламенту и правительству.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция намерена создать в стране новое политическое движение. По мнению представительницы движения Марии Колесниковой, механизмы формирования новых партий в республике не работают.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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