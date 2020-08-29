Соперники Лукашенко хотят создать политическое движение

Белорусская оппозиция намерена создать новое политическое движение в стране. Об этом во время эфира в YouTube заявила член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.
«В наших планах есть создание движения», — сказала она в ответ на вопрос о возможности создания новой партии. Она добавила, что члены совета еще будут возвращаться к этому вопросу.
При этом Колесникова отметила, что механизмы формирования новых партий в Белоруссии не работают. «Уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии», — подчеркнула она.
Ранее координационный совет оппозиции Белоруссии призвал главу МВД республики Юрия Караева уйти в отставку. По мнению оппонентов действующего главы государства, министр внутренних дел лично несет ответственность за жестокость силовиков на протестных акциях, поэтому должен написать явку с повинной.
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