Соперники Лукашенко хотят создать политическое движение

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Светлана Тихановская, тихановская светлана, цепкало вероника, колесникова мария
Мария Колесникова (крайная справа) заявила о готовности оппозиции создать политическое движение Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA
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Протесты в Белоруссии

Белорусская оппозиция намерена создать новое политическое движение в стране. Об этом во время эфира в YouTube заявила член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.

«В наших планах есть создание движения», — сказала она в ответ на вопрос о возможности создания новой партии. Она добавила, что члены совета еще будут возвращаться к этому вопросу.

При этом Колесникова отметила, что механизмы формирования новых партий в Белоруссии не работают. «Уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии», — подчеркнула она.

Ранее координационный совет оппозиции Белоруссии призвал главу МВД республики Юрия Караева уйти в отставку. По мнению оппонентов действующего главы государства, министр внутренних дел лично несет ответственность за жестокость силовиков на протестных акциях, поэтому должен написать явку с повинной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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