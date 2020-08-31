Битва за сквер в Екатеринбурге также повлияла на рейтинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Самая конфликтная общественная ситуация в России в Уральском федеральном округе. Об этом говорится в исследовании Института новейших государств и Центра политического анализа «Двадцать лет федеральным округам и институту полномочных представителей президента: прошлое, реалии, перспективы». Авторы составили индекс конфликтности в округах: самый неконфликтный — Южный федеральный округ.

Исследователи дали оценку текущему положению дел в округах, но из описания ситуаций в территориях следует, что учитывались события и весны (митинг против самоизоляции 20 апреля в Северной Осетии), и даже прошлого года (майский спор в Екатеринбурге о месте строительства православного собора). Ситуация в Москве не влияла на оценку Центрального федерального округа, поскольку события в столице носят федеральный, а не региональный характер, сказано в пояснении к исследованию.

УрФО опередил даже Дальний Восток, где почти два месяца митингуют в поддержку Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральский федеральный округ, где полпредом служит Николай Цуканов, признан самым конфликтным (6,4 балла по собственной шкале исследователей) из-за активности бывшего священника Среднеуральского монастыря Сергия, захватившего обитель, действий губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который с момента назначения регулярно находит поводы для публичных разбирательств с предшественниками, бизнесменами и просто региональными политиками, а также экологического активизма в Челябинской области. Совокупность этих факторов привела к тому, что округ опередил даже Дальневосточный (6,1 балла, полпред — Юрий Трутнев), где несколько месяцев подряд проходят уличные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На третьем месте Сибирский федеральный округ (5,8 баллов, полпред — Сергей Меняйло), в котором исследователи заметили обезлюдение Омска и конфликты вокруг платного моста в Новосибирске. Рейтингование округов авторы считают важным, поскольку «работа по профилактике и разрешению конфликтов является ключевой задачей полпредов». Политолог Дмитрий Журавлев указал на трудности для полпредов при работе в нестандартных ситуациях: «Полномочия полпредов растут, а ресурсное обеспечение остается прежним».

Также на спокойствии в округах сказываются экономические решения губернаторов, в частности в рамках мусорной реформы: протесты в Ростовской области (ЮФО), в Московской, Тамбовской и Тверской областях (все три — ЦФО), в Самарской области (ПФО). Увольнение врачей в больнице пермской Нытвы повлияло на ситуацию в Приволжском округе (4,6 балла, полпред — Игорь Комаров).

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