Во время экстремального шоу один из каскадёров неудачно прыгнул в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля. Инцидент случился во время представления в Каменске-Уральском Свердловской области, видео выложено в соцсети.
Во время шоу ведущий заявил, что зрители сейчас увидят трюки от лучших каскадеров России. В этот момент один из каскадеров находится на крыше автомобиля и совершает прыжок через два горящих кольца. Однако мужчине не повезло: кольца падают, он цепляется за автомобиль, но не может удержаться, после чего летит на землю.
Инцидент обошелся без серьезных травм. Каскадер сумел самостоятельно подняться на ноги под крики перепуганных зрителей.
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