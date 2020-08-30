Россияне перестают отправлять деньги в Беларусь

С началом массовых протестов в Белоруссии количество переводов в страну из России резко сократилось. По сравнению с показателями до президентских выборов, после которых последовали митинги, денежный поток сократился из РФ примерно на 20%.
Сокращение денежных переводов может быть связано с ограничениями в работе банковских отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Юнистрим». Также специалисты отметили, что кроме количества переводов примерно на 13% снизилась и сумма отправляемых средств.
Представители сервиса также рассказали, что общий объем перечислений из Белоруссии в Россию и в обратном направлении в августе снизился на 12% по сравнению с июлем. Как предположила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, некоторые банки сейчас сокращают выдачи кредитов, в других заканчивается валюта, еще ряд финансовых организаций решил пока ограничить выдачи денежных переводов.
В Центробанке уточнили, что на первый квартал 2020 года оборот трансграничных переводов между Россией и Белоруссией составил 30,5 млн долларов. Западные эксперты заявили, что устойчивости рубля угрожает возможное введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии.