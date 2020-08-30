30 августа 2020

Россияне перестают отправлять деньги в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
Поток российских рублей в Белоруссию сократился Фото: Алексей Гущин © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

С началом массовых протестов в Белоруссии количество переводов в страну из России резко сократилось. По сравнению с показателями до президентских выборов, после которых последовали митинги, денежный поток сократился из РФ примерно на 20%.

Сокращение денежных переводов может быть связано с ограничениями в работе банковских отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Юнистрим». Также специалисты отметили, что кроме количества переводов примерно на 13% снизилась и сумма отправляемых средств.

Представители сервиса также рассказали, что общий объем перечислений из Белоруссии в Россию и в обратном направлении в августе снизился на 12% по сравнению с июлем. Как предположила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, некоторые банки сейчас сокращают выдачи кредитов, в других заканчивается валюта, еще ряд финансовых организаций решил пока ограничить выдачи денежных переводов.

В Центробанке уточнили, что на первый квартал 2020 года оборот трансграничных переводов между Россией и Белоруссией составил 30,5 млн долларов. Западные эксперты заявили, что устойчивости рубля угрожает возможное введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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