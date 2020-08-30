30 августа 2020

Выборы в регионах станут репетицией к голосованию в Госдуму. Явка может достигнуть 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск, выборы, текслер алексей, избирательный участок, голосование, текслер ирина
Трехдневное голосование поможет существенно увеличить явку избирателей на участки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Явка на губернаторских выборах в регионах может превысить 50%, считают в Общественной палате РФ. В других субъектах, где идут менее напряженные кампании, она станет чуть ниже, однако за счет трехдневного формата голосования число избирателей на участках приблизится к 50%.

«На голосованиях в законодательные собрания регионов и городские думы явка в среднем может составить от 20 до 35%. Там же, где идут напряженные губернаторские кампании, показатели могут быть выше. Думаю, что явка может превысить 50%», — прогнозирует в разговоре с «Известиями» зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко добавляет, что работать над повышением явки должен не только ЦИК, но и кандидаты. «В регионах мы иногда видим, что в агитационных материалах кандидаты даже не пишут, когда и куда избираются, не говоря уже о тех возможностях голосования, которые будут применяться», — отметил Шевченко.

В ЦИК напомнили, что 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочные. Эксперты, опрошенные ранее URA.RU, заявили, что результаты голосования в регионах будут транслироваться на федеральную кампанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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