Явка на губернаторских выборах в регионах может превысить 50%, считают в Общественной палате РФ. В других субъектах, где идут менее напряженные кампании, она станет чуть ниже, однако за счет трехдневного формата голосования число избирателей на участках приблизится к 50%.
«На голосованиях в законодательные собрания регионов и городские думы явка в среднем может составить от 20 до 35%. Там же, где идут напряженные губернаторские кампании, показатели могут быть выше. Думаю, что явка может превысить 50%», — прогнозирует в разговоре с «Известиями» зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.
Член Центризбиркома Евгений Шевченко добавляет, что работать над повышением явки должен не только ЦИК, но и кандидаты. «В регионах мы иногда видим, что в агитационных материалах кандидаты даже не пишут, когда и куда избираются, не говоря уже о тех возможностях голосования, которые будут применяться», — отметил Шевченко.
В ЦИК напомнили, что 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочные. Эксперты, опрошенные ранее URA.RU, заявили, что результаты голосования в регионах будут транслироваться на федеральную кампанию.
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