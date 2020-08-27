Выборы-2020 будут интересными, как никогда

Самое главное, что нужно знать о российском электорате-2020: запрос на обновление больше не играет главной роли Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Единый день голосования в 2020 году проходит в особых условиях — это обусловлено недавним голосованием по поправкам в Конституцию и кампанией по выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом заявили эксперты в ходе организованного Фондом развития гражданского общества круглого стола «ЕДГ-2020: сценарии кампаний и прогноз результатов». Результаты голосования будут транслироваться на федеральную кампанию.

При этом большую роль играют выборы губернаторов, которые в этом году пройдут в 18 регионах. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что запрос на обновление, который существовал в обществе, больше не играет столь важной роли — соответственно, шансы на переизбрание у действующих глав регионов высоки.

Выборы-2020 скажутся на госдумовской кампании-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Действующие руководители, которые работают целый срок, и их работа достаточно высоко оцениваются избирателем, имеют шансы выше новичков. Примеры — кампания в Ленинградской области, Татарстане и ряде других регионов. Поэтому если есть достижения, признаваемые жителями субъектов, если в регионе все хорошо, то люди выступают скорее за стабильность, чем за перемены», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что кампания в этом году должна строиться на реальных делах, а не на агитации. Это подтверждается и данными социологии. Социолог Виктор Потуремский отметил, что в обществе действуют два главных настроения.

«С одной стороны, это иррациональные страхи и даже, я бы сказал, посттравматические депрессии. А с другой — поведение избирателей стало гораздо прагматичнее и рациональнее. Повторюсь, если нет хороших дел, то пиаром это компенсировать невозможно. Важна скорость принятия решений, конкретные результаты, и когда власть действует не в логике причинения добра, а решает реальные проблемы людей и действует точно их запросам», — отметил эксперт.

«Поведение избирателей стало гораздо прагматичнее и рациональнее» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом, по его словам, выросли требования к качеству коммуникации между властью и населением. «Люди хотят, чтобы власть была не просто близка, а реагировала очень быстро и показывала некую общую судьбу, солидарность. Это развитие ранее сформированного запроса на справедливость, на равенство всех перед законом», — подчеркнул Виктор Потуремский.

В этом контексте важным становится расстановка сил после выборов в региональных парламентах. Доступ к власти, по словам Константина Костина, становится «сильным аргументом» в рамках предвыборной кампании. С этой точки зрения «Единая Россия» остается главной политической силой в стране. Напомним, «Единая Россия» выдвинула и поддержала кандидатов в губернаторы в 17 регионах из 18.

«На это несколько причин: [у „Единой России“] самая развитая в сравнении с другими партиями инфраструктура, количество региональных отделений, актива. И самое главное — у партии достаточно твердая база сторонников, с которой „Единая Россия“ самыми разными способами постоянно взаимодействует. Второе — максимальная встроенность в работу муниципальных и региональных органов власти. То есть, даже те избиратели, которые без особого энтузиазма относятся к партии, понимают, что тем не менее „Единая Россия“ обладает наибольшими возможностями для выполнения своих обещаний и решения их проблем», — отметил Константин Костин.

В обстоятельствах 2020 года «Единая Россия» становится самой популярной партией, считают эксперты ФоРГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдельно эксперт остановился на работе партии в пандемию. На основании этих трех составляющих можно делать оптимистичные прогнозы.

«Единая Россия» из всех партий наиболее активно вела волонтерскую работу, и, соответственно. это было замечено и оценено гражданами. Ситуативно это очень хорошо добавило партии. «Единая Россия» во всех субъектах скорее всего сформирует фракции большинства. Где-то может быть небольшое проседание, которое партия компенсирует победами в одномандатных округах», — подчеркнул Константн Костин.

С другой стороны, еще одним трендом этого ЕДГ становится участие в голосованиях новых малых партий, которые в ряде регионов имеют серьезные шансы отодвинуть системную оппозицию и получить мандаты в региональных заксобраниях — это, в свою очередь, дает им право на участие в выборах в Госдуму. Соответственно, круг участников голосования в 2021 году пополнится новыми лицами.