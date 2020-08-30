Столицу ЯНАО лишают миллионов на экологию

Деньги пойдут на восстановление окружающей среды в районе дороги в Аксарку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бюджетные выплаты, предназначенные на проведение мероприятий по охране окружающей среды в Салехарде, сократили. Почти 5 миллионов рублей из окружного бюджета пойдут теперь на восстановление экологии в районе автодороги из окружной столицы в Аксарку, следует из документа, опубликованного на сайте правительства ЯНАО.

Согласно постановлению за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, 4 млн 492 тысячи рублей перенаправляются на «ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду прошлой экономической и (или) иной деятельности в районе автодороги Салехард-Аксарка». В итоге на охрану окружающей среды Салехарду остается чуть больше 10 млн рублей. Решение было принято «с целью обеспечения финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития ЯНАО», указывается в постановлении.

Дорога из Салехарда в Аксарку составляет 62 км. Участок, связывающий окружной центр с Приуральским районом, заасфальтирован и активно используется как для проезда, так и для перевозки грузов.