30 августа 2020

Более половины родителей уверены, что детей переведут на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты, учитеот
Родители считают образование онлайн менее эффективным, чем в школе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больше половины родителей считают, что школьников в этом году переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это следует из результатов опроса проектов Леди Mail.ru, Дети Mail.ru и Добро Mail.ru.

«62% мам и пап все же считают, что пандемия внесет свои коррективы в образовательный процесс, и дети снова будут учиться онлайн», — пишет ТАСС. 57% опрошенных хотели бы, чтобы дети учились в стенах школы. 87% из них назвали такой формат обучения эффективнее дистанта. От дополнительных занятий в текущем году отказались 26% респондентов, а 20% частично перевели их в онлайн.

Учитель русского языка, youtube-блогер Татьяна Гартман считает, что в этом году возрастет популярность репетиторства. По ее мнению, это произойдет, так как для некоторых школьников дистанционное образование оказалось сложнее, чем для других. Глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко поделился мнением, что Россия справилась с переходом на обучение в дистанционном формате во время самоизоляции гораздо успешнее многих других стран, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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