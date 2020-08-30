Более половины родителей уверены, что детей переведут на дистант

Больше половины родителей считают, что школьников в этом году переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это следует из результатов опроса проектов Леди Mail.ru, Дети Mail.ru и Добро Mail.ru.
«62% мам и пап все же считают, что пандемия внесет свои коррективы в образовательный процесс, и дети снова будут учиться онлайн», — пишет ТАСС. 57% опрошенных хотели бы, чтобы дети учились в стенах школы. 87% из них назвали такой формат обучения эффективнее дистанта. От дополнительных занятий в текущем году отказались 26% респондентов, а 20% частично перевели их в онлайн.
Учитель русского языка, youtube-блогер Татьяна Гартман считает, что в этом году возрастет популярность репетиторства. По ее мнению, это произойдет, так как для некоторых школьников дистанционное образование оказалось сложнее, чем для других. Глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко поделился мнением, что Россия справилась с переходом на обучение в дистанционном формате во время самоизоляции гораздо успешнее многих других стран, передает агентство Nation News.
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