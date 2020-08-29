Учитель, высмеявшая Урганта и Дудя, нашла альтернативу дистанту

Индивидуальное обучение будет более востребованным в новом учебном году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с наступлением нового учебного года может возрасти популярность репетиторства. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала учитель русского языка, youtube-блогер Татьяна Гартман.

«Запросы на репетиторство будут возрастать. Для некоторых детей дистанционное образование оказалось сложнее, чем для других. Если при очном обучении у ребенка получалось, а на дистанте он начал скатываться, родители будут подтягивать репетиторов», — сказала Гартман.

По ее словам, репетиторство гораздо результативнее, чем дистанционное обучение. «Это индивидуальные занятия, которые нацелены на ликвидацию конкретных пробелов у конкретного ребенка», — отмечает собеседница агентства.

При этом семейное обучение (форма, при которой ребенок учится дома самостоятельно, а аттестацию проходит в школе — прим. ред.) вряд ли станет популярнее в России, даже несмотря на риски распространения коронавируса. «В этом случае за образование будут в ответе родители, а не школа. Но если они не могли себе позволить сидеть с детьми на дистанте, то и семейное обучение не смогут организовать».

Татьяна Гартман — автор youtube-канала «Училка vs ТВ», в котором она разбирает речевые ошибки знаменитостей. Так, она давала уроки грамотности блогеру Юрию Дудю и телеведущему Ивану Урганту.

Учебный год в этом году начнется 1 сентября в привычном формате, пишут «Невские новости». Однако многие россияне отказываются вести детей в школу из-за угрозы заразиться коронавирусом.

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