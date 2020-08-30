В Тюмени жители деревни требуют с грибников плату за вход в лес

За вход в лес с тюменцев требуют от 200 до 400 рублей Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Тюменского района требуют с городских грибников деньги за вход в лес. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые лично столкнулись с «грибной мафией». Они пояснили, что её представители были замечены в районе деревень Криводанова и Салаирка.

«Мы уже лет пять ездим с семьей за грибами в район деревни Криводанова и никогда никаких проблем не возникало. Поехали и в этом году. Еще на подъезде к деревне заметили странных людей в салатовых жилетках, которые стояли вдоль дороги через каждые 50-70 метров. Как только припарковали машину, к нам подбежал один из них и потребовал деньги за вход в лес: 400 рублей с человека», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Мужчина, требовавший деньги, представился жителем деревни Криводанова. Грибникам он пояснил, что плата за вход в лес — это компенсация за то, что тюменские грибники оставляют без урожая грибников местных. По словам тюменцев, «грибную мафию» также видели в районе деревни Салаирка.

«Подъехали на грибную поляну, которую посещаем каждый год. Там стояли люди, которые сказали нам, что с этого года она платная. Нужно заплатить по 200 рублей с человека. Естественно, платить ничего не стали. Развернулись и уехали», — рассказал URA.RU тюменец на условиях анонимности. В администрации Тюменского района URA.RU пояснили, что к ним обращений по этому поводу не поступало.