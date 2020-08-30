Названа самая популярная страна у российских туристов этой осенью

Самой популярной страной у российских туристов этой осенью стала Турция. Это следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Среди зарубежных направлений больше всего билетов куплено в Турцию», — передает RT. Как уточняют аналитики, эта страна была самой популярной среди россиян и годом ранее. Россияне уже начать покупать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено. Среди популярных направлений — Черногория, Италия, Испания, Армения, Греция, Германия, Чехия, США и Индонезия.
Самым большим спросом среди российских городов у туристов пользуется Москва — туда куплено 20% авиабилетов. При этом стоимость полета по сравнению с прошлым годом упала на 15% — с 5,7 до 4,8 тысячи рублей. На втором месте по популярности — Сочи. Спрос на черноморский курорт в этом году вырос вдвое. Цена на билет осталась примерно такой же, как год назад — 5,1 тысячи рублей. На третьем месте расположился Санкт-Петербург. Полет туда обойдется в 4,8 тысячи рублей, что на 10% дешевле, чем в прошлом году. Также немало туристов планируют посетить этой осенью Симферополь, Краснодар и Анапу.
Россия уже возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией. Для российских туристов также открыты Киргизия, Кения, Черногория, в Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство. С 1 сентября станет доступна Молдавия, сообщает портал «Дни.ру».
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