30 августа 2020

В Китае придумали новый способ лечения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка праздничных продуктовых Пасхальных наборов Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса
В Китае считают, что клеточные ингаляции помогут больным коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Китайские ученые предложили способ лечения тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом говорится в исследовании Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане.

«Планируют использовать в качестве действующего компонента экзосомы — продукты выделения стволовых клеток», — пишут «Известия». Отмечается, что они способствуют снижению воспаления легких и других нарушений. Отмечается, что экзосомы будут доставлять в организм с помощью ингаляций.

И.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин считает, что возможность аэрозольного введения препарата может иметь преимущество с точки зрения безопасности и доставки к месту патологии. Исполнительный директор Ассоциации производителей БМКП (биомедицинских клеточных продуктов) Алексей Люндуп назвал идею многообещающей.

Индийские ученые пришли к выводу, что витамин В12 блокирует размножение коронавируса. Российские медики подтвердили, что данный витамин обладает противовоспалительным действием, но его эффективность еще нужно подтвердить. По последним данным в России зарегистрировано 990 326 случаев заражения коронавирусом, передает «Национальная служба новостей»

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...