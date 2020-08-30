В Китае придумали новый способ лечения коронавируса

Китайские ученые предложили способ лечения тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом говорится в исследовании Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане.
«Планируют использовать в качестве действующего компонента экзосомы — продукты выделения стволовых клеток», — пишут «Известия». Отмечается, что они способствуют снижению воспаления легких и других нарушений. Отмечается, что экзосомы будут доставлять в организм с помощью ингаляций.
И.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин считает, что возможность аэрозольного введения препарата может иметь преимущество с точки зрения безопасности и доставки к месту патологии. Исполнительный директор Ассоциации производителей БМКП (биомедицинских клеточных продуктов) Алексей Люндуп назвал идею многообещающей.
Индийские ученые пришли к выводу, что витамин В12 блокирует размножение коронавируса. Российские медики подтвердили, что данный витамин обладает противовоспалительным действием, но его эффективность еще нужно подтвердить. По последним данным в России зарегистрировано 990 326 случаев заражения коронавирусом, передает «Национальная служба новостей»
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