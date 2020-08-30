Россияне раскрыли, какой вид курения считают самым безопасным

Большинство россиян считают кальян наименее опасным видом курения, следует из результатов опроса холдинга «Ромир». При этом эксперты заявляют о его пагубном влиянии на здоровье человека.
Согласно результатам исследования, в котором приняло участие более тысячи человек, 36% взрослых россиян являются курильщиками. «Респонденты — как курящие, так и некурящие — считают кальян менее опасным, чем другие способы потребления никотина. Так, курильщики оценили опасность кальянов в 3,8 балла из 5, а некурящие — в 4,2», — передает данные опроса ТАСС.
Опасность сигарет опрошенные россияне оценили в 4,0 среди курящих и 4,6 балла среди некурящих. Системы нагревания табака, по мнению респондентов, опасны на 4,0 балла и 4,5 соответственно. Среди опрошенных мужчин курит 49%, среди женщин — 29%. Около трети (35%) человек курят более 20 лет. 48% опрошенных выкуривают менее 10 сигарет в день, 12% — более 20 сигарет.
Ранее в Минздраве России сообщали, что кальяны не безопаснее сигарет и на самом деле оказывают даже более пагубное влияние на организм человека. За час курения кальяна потребляется в 100-200 раз больше отравляющих веществ и окиси углерода, чем от одной сигареты, пишет агентство Nation News.
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