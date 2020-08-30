Принято важное решение по уголовным делам в челябинском минстрое

Замминистра строительства Челябинской области Татьяна Антонова и экс-директор подведомственного минстрою казенного учреждения (ОГКУ) «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов останутся в СИЗО на время следствия. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд.
«Решение по Абаимову было принято 28 августа, по Антоновой — 30 августа. По ходатайству следствия, мера пресечения продлена на три месяца. Оба останутся под арестом до 1 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.
Череда уголовных дел в структурах областного минстроя началась в феврале, после проверки Контрольно-счетной палаты области, с задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. По версии следствия, он платил откаты замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой и директору курируемого ей ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову. Чиновница и топ-менеджер были задержаны в начале апреля. Сейчас силовики расследуют махинации при нескольких знаковых стройках региона, в том числе олимпийского центра шорт-трека в Челябинске и биатлонного комплекса в Златоусте. Возбужденное в конце августа дело о нарушениях при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), обернувшегося ущербом в 4 млн рублей для областной казны, стало для Абаимова пятым.
Заключенный минстроем со «Стройтранссюзом» в декабре 2018 года контракт стоимостью 196,6 млн рублей на строительство новых корпусов конноспортивного комплекс «Рифей» был расторгнут в июле.
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