Двух руководителей челябинского минстроя отправили в СИЗО

Суд вынес первое решение по чиновникам челябинского министерства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска 4 апреля принял решение о взятии под стражу замминистра строительства региона Татьяну Антонову и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Этот же суд выпустил из СИЗО предпринимателя Михаила Азаматова, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Чиновники обвиняются в получении взяток, Азаматов в мошенничестве. Все три уголовных дела связаны со строительством биатлонного стадиона в Златоусте.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу до 1 июня Антоновой и Абаимова. Азаматова отпустили под залог в 1,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Азаматова задержали в феврале. Его фирма «Стройтранссоюз» строит биатлонный стадион имени Ишмуратовой в Златоусте. Объект не могут сдать в эксплуатацию несколько лет. По поручению губернатора Алексея Текслера Контрольно-счетная палата региона (КСП) провела проверку, было вскрыто много нарушений. По материалам КСП возбудили уголовное дело. Находясь в СИЗО, Азаматов дал показания на Антонову и Абаимова.

По версии следствия в 2016—2017 годах Антонова получила от Азаматова 2,2 млн рублей за обеспечение контракта по строительству, а Абаимов более одного миллиона рублей. «Челябоблинвестрой» является организацией, подведомственной минстрою. Средства чиновникам перечислялись на фирмы их супругов. Дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Во время избрания меры пресечения Антоновой стало плохо в суде, пришлось вызывать медиков.

3 апреля сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону провели обыски в минстрое и домах чиновников. К расследованию подключилось ФСБ. Изъяты документы не только по стадиону в Златоусте, но и по строительству олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Этот объект также строила фирма Азаматова, а расходы проверяла КСП.