В Кургане после аномальной жары резко похолодает

Дневная температура в Кургане опустится до +13 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 3 по 6 сентября днем температура воздуха опустится до +13 — +14 градусов. Такие данные указаны на сайтах сервисов Яндекс.Погода и Gismeteo. До 2 сентября температура, по прогнозам синоптиков, не опустится ниже +27 градусов.

3 сентября дневная температура воздуха опустится до +15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, самым холодным днем на неделе будет пятница — +13 градусов. На сайте Gismeteo указано, что самыми холодными будут выходные — +14 градусов.

Ночью 4 сентября может похолодать до +7 градусов. Также в этот день сентября ожидаются дожди. На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на момент написания новости была размещена информация только на 31 августа.

До 2 сентября в Курганской области сохранится аномальная жара. В начале сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +30 градусов.