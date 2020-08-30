30 августа 2020
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В Кургане после аномальной жары резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Дневная температура в Кургане опустится до +13 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 3 по 6 сентября днем температура воздуха опустится до +13 — +14 градусов. Такие данные указаны на сайтах сервисов Яндекс.Погода и Gismeteo. До 2 сентября температура, по прогнозам синоптиков, не опустится ниже +27 градусов.

3 сентября дневная температура воздуха опустится до +15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, самым холодным днем на неделе будет пятница — +13 градусов. На сайте Gismeteo указано, что самыми холодными будут выходные — +14 градусов.

Ночью 4 сентября может похолодать до +7 градусов. Также в этот день сентября ожидаются дожди. На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на момент написания новости была размещена информация только на 31 августа.

До 2 сентября в Курганской области сохранится аномальная жара. В начале сентября температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +30 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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