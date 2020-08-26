26 августа 2020

Учебный год в Курганской области начнется с аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьникам придется учиться во время аномальной жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области аномальная жара продлится до 2 сентября. Об этом сообщили представители Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«По 2 сентября по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода», — указано в сообщении Курганского ЦГМС. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь и более градусов.

На момент написания новости, курганские синоптики опубликовали прогноз только до 30 августа. По их данным, температура воздуха поднимется до +31 градуса. На сервисах Яндекс. Погода и Gismeteo указано, что после 30 августа температура воздуха начнет падать. Так, 1 сентября воздух прогреется до +26 градусов.

1 сентября в регионе пройдут торжественные линейки для учеников первых и одиннадцатых классов. При этом, не все школы в Курганской области успели отремонтировать к началу учебного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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