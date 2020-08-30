Власти ЯНАО проваливают план по строительству жилья

Темпы ввода жилья на Ямале снизились на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За первые шесть месяцев 2020 года темпы строительства жилья в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на треть. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата по итогам прошедшего полугодия. На сегодня округ отстает от показателей, которых требовал губернатор Дмитрий Артюхов, в десять раз.

За первую половину 2020 года в ЯНАО введено 25,6 тысячи квадратных метров жилья. Это всего 70,8% от показателей за шесть месяцев прошлого года. В 2019 году к этому моменту сдали в эксплуатацию 36,2 тысячи квадратных метров. Всего по итогам прошлого года на Ямале ввели 135,2 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе правительства ЯНАО и окружном департаменте строительства и жилищной политики не удалось получить оперативный комментарий. В ведомства был направлен запрос URA.RU, к моменту публикации ответ не последовал.

Губернатор Артюхов, выступая в 2018 году перед заксобранием ЯНАО, заявил, что в следующие пять лет темпы ввода жилья в округе должны достигнуть цифры в 260 тысяч квадратных метров в год. С 2015 года эта цифра нелинейно снижается. Тогда она равнялась 296 тысячам, в 2016 году составила 228 тысяч, а в 2017-м — 236 тысяч. В 2019 году власти ЯНАО объяснили резкое падение темпов новыми федеральными законами об эскроу-счетах.