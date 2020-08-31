Вирусолог назвал новый штамм коронавируса более смертельным

Индонезийские ученые назвали новый штамм более заразным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный. Об этом URA.RU рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«В Индонезии сейчас выше летальность, чем во многих других местах. Этот штамм по-видимому более летальный. В северо-восточных штатах США, где была высокая летальность, также его находили», — отмечает Альтштейн. При этом вирусолог обратил внимание на то, что смертность от кронавируса во многих странах идет на спад. По его мнению, это связано с тем, что тяжелые штаммы, заменяются на более легкие.

Собеседник агентства также добавил, что даже если этот штамм попадет в Россию, он не приживется. Дело в том, что сейчас эпидемия находится на довольно высоком уровне, так как местные штаммы более заразные, они вытеснят другие штаммы коронавируса.

В Индонезии был найден самый заразный штамм коронавируса под названием D614G. Ранее его также обнаружили в соседней Малайзии и США. Впервые он был найден в январе 2020 года в Германии. Специалисты Института молекулярной биологии имени Эйкмана провели исследование и выяснили, что новый штамм распространяется в 10 раз быстрее, чем оригинальный штамм коронавируса из китайского Уханя, сообщает телеканал 360.

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