Фирма-производитель предупредила, что оставляет за собой право обратиться в суд (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья из Магнитогорска (Челябинская область) пожаловалась, что отравилась питьевой бутилированной водой известного производителя. Заявление появилось в соцсети, спровоцировав оживленную дискуссию. Производитель отрицает свою вину.

Автор поста в группе «Черное& Белое Магнитогорск» в «ВК» сообщил, что 26 августа им доставили две 19-литровых емкости бренда «Люкс-вода». «Первый бутыль был выпит без последствий. Вчера открыли второй. Вода не стоит на солнце и вблизи горячих предметов, не зацвела и не имела постороннего запаха. Самое страшное, что плохо стало нашему малышу, которому всего год и три, и нашей бабушке. Компания предложила заменить воду, но что-то уже больше не хочется играть в такую рулетку: повезет/не повезет», — говорится в тексте. Также указано, что пост размещен анонимно, поскольку Роспотребнадзор и производитель уже в курсе произошедшего.

Автор поста не ответил URA.RU, почему винит именно воду. «В опубликованном сообщении отсутствуют какие-либо ссылки на заключения и иные документы, подтверждающие несоответствие питьевой водой „Люкс“ СанПиН, а также причинно-следственную связь между приобретенной водой и отравлением. До получения необходимой подтверждающей информации из компетентных органов, считаем его не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию компании „Люкс вода“», — заявили в самой компании. В Роспотребнадзор направлен запрос, получали ли там обращение и каким был итог его рассмотрения.

«Чек о покупке не является подтверждением отравления именно водой. Таким же образом вы можете прикрепить любые чеки из „Ленты“, „Магнита“ или „Пятерочки“. И написать, что булочкой отравились», — замечает пользователь Екатерина Толканюк в ленте комментариев. Скрин: группа «Чёрное& Белое Магнитогорск» в «ВК»