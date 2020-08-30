30 августа 2020
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ОМОН проверяет школы в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
Росгвардейцы и полицейские появятся в каждом учебном заведении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ОМОН и полицейские со служебными собаками начинают тотальные проверки школ и прилегающих к ним территорий. Мероприятия пройдут 31 августа, сообщил на аппаратном совещании в администрации областного центра врио начальника УМВД по городу Станислав Клопов.

«С 16:00 до 20:00 часов полицейские будут обследовать школы города и прилегающие территории. Берем все образовательные учреждения под охрану. Принимать участие будет ОМОН и центр кинологической службы и сразу встаем на охрану», — доложил Клопов мэру Челябинска Наталье Котовой.

Утром 1 сентября произойдет смена нарядов. Возле школ появятся полицейские в белых рубашках и парадной форме. За безопасностью движения в День знаний будут следить экипажи ГИБДД, которые также встанут на дежурство возле каждого образовательного учреждения.

На данный момент, все челябинские школы признаны готовыми к новому учебному году и прошли приемку. К традиционным мерам безопасности прибавились новые, призванные снизить угрозу заражения коронавирусом: классы оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, уроки и перемены у классов будут начинаться в разное время для ограничения контактов детей и так далее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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