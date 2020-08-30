Споры о благоустройстве набережной Лянтора не утихают второй год Фото: администрация Лянтора

Общественные активисты собираются разобраться в причинах регулярного подтопления набережной Лянтора и наказать ответственных должностных лиц. Об этом URA.RU сообщил координатор ЛДПР в Сургутском районе Игорь Волков.

«Сегодня в самом Лянторе прошла встреча, на которой присутствовали представители окружного департамента ЖКХ, администрации Лянтора, общественной палаты Югры, ОНФ, других заинтересованных структур. Договорились, что проведем совещание на базе общественной палаты ХМАО, на котором конкретно разберемся, как был реализован этот дорогостоящий проект благоустройства с такими проблемами», — прокомментировал Волков.

Эксперт ОНФ Елена Сократова в разговоре с журналистом агентства сообщила, что общероссийский народный фронт интересует будущее городской набережной: «Уже началась деформация мест подтоплений. Подрядчик через 2 месяца нести гарантийные обязательства не будет. Теперь вопрос к администрации Лянтора, за чей счет дальше будут производиться восстановительные работы? Целесообразно ли было тратить на этот объект 47 миллионов рублей?»

В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что все вопросы, связанные с проектом благоустройства, необходимо адресовать администрации Лянтора. Глава города Сергей Махиня находится в отпуске, оперативно связаться с ним на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что набережная в Лянторе, построенная на реке Пим, — масштабный PR-проект властей Сургутского района. Однако ее топит второе лето подряд, что является причиной критики со стороны оппозиции.