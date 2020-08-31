Шипулин научит уральцев меньше есть. Государство выделило ему на это миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге, шипулин антон
Проект «Школа бюджетного здорового питания» реализует фонд политика-спортсмена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фонд Антона Шипулина получил 1 млн 42 тысячи рублей от фонда президентских грантов на реализацию проекта «Школа бюджетного здорового питания „Рецепт здоровья“». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов, а также на портале самой благотворительной организации. Основная идея проекта — научить студентов питаться на небольшие деньги.

Как рассказала URA.RU директор фонда Ксения Шакирова, идея родилась еще в 2017 году. «Мы вспоминали наши студенческие годы, как жили в общежитиях — там «не до хорошего», — говорит Ксения. «Из-за ограниченных средств рацион [студентов] обедняется, продукты заменяются на менее качественные. Мы взяли это за идею и сделали проект под лозунгом «Выжить на 100 рублей»», — поясняет она.

Новость по теме
Фонд Шипулина обвинил экс-директора в мошенничестве

Тогда он назывался «Гастриту.нет» — обучение по нему прошли 100 студентов. В новом проекте примут участие уже 500 студентов вузов и сузов из Екатеринбурга и 13 городов. Впрочем, знания, как правильно питаться на меньшие деньги, будут доступны не только им. «Программа будет размещена на нашем онлайн-лектории «Сила ума», — обещает Шакирова.

Вопрос о том, нормально ли, что фонд Шипулина получил от государства средства, дабы научить людей кушать на небольшие деньги, его директор назвала некорректным. «Я считаю, получить грант, чтобы обучить людей в условиях сложившейся экономической ситуации питаться без потери качества — это нормально», — заявила Шакирова.

На днях фонд Шипулина оказался в центре скандала: его экс-директор Виктория Щелкова сообщила, что на нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сам Шипулин в соцсетях обвинил ее в хищении денег для онкобольных детей, Щелкова же считает себя невиновной».

Государство выделили фонду Шипулина чуть более миллиона рублей. Еще 1,6 млн — собственные средства фонда, всего на проект потратят 2,7 мн рублей
Скриншот: с сайта фонда президентских грантов

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...