Проект «Школа бюджетного здорового питания» реализует фонд политика-спортсмена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фонд Антона Шипулина получил 1 млн 42 тысячи рублей от фонда президентских грантов на реализацию проекта «Школа бюджетного здорового питания „Рецепт здоровья“». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов, а также на портале самой благотворительной организации. Основная идея проекта — научить студентов питаться на небольшие деньги.

Как рассказала URA.RU директор фонда Ксения Шакирова, идея родилась еще в 2017 году. «Мы вспоминали наши студенческие годы, как жили в общежитиях — там «не до хорошего», — говорит Ксения. «Из-за ограниченных средств рацион [студентов] обедняется, продукты заменяются на менее качественные. Мы взяли это за идею и сделали проект под лозунгом «Выжить на 100 рублей»», — поясняет она.

Тогда он назывался «Гастриту.нет» — обучение по нему прошли 100 студентов. В новом проекте примут участие уже 500 студентов вузов и сузов из Екатеринбурга и 13 городов. Впрочем, знания, как правильно питаться на меньшие деньги, будут доступны не только им. «Программа будет размещена на нашем онлайн-лектории «Сила ума», — обещает Шакирова.

Вопрос о том, нормально ли, что фонд Шипулина получил от государства средства, дабы научить людей кушать на небольшие деньги, его директор назвала некорректным. «Я считаю, получить грант, чтобы обучить людей в условиях сложившейся экономической ситуации питаться без потери качества — это нормально», — заявила Шакирова.

На днях фонд Шипулина оказался в центре скандала: его экс-директор Виктория Щелкова сообщила, что на нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сам Шипулин в соцсетях обвинил ее в хищении денег для онкобольных детей, Щелкова же считает себя невиновной».