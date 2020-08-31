Член президентского совета: Ефремов плюнул в сторону правосудия

Из суда по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым сделали цирк, заявил в разговоре с URA.RU адвокат и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе. Он назвал «плевком в сторону правосудия» попытку артиста уйти от наказания.
«Для меня попытка Ефремова уйти от наказания является не просто плевком в сторону правосудия, а является неуважением памяти погибшего. Вообще, в этом процессе суд превратили в цирк. Прийти в суд и сказать, что он (Михаил Ефремов) выходил из пассажирского кресла, и я там находился, и я видел, может, наверное, каждый второй, который в том или ином виде заинтересован дать такие показания», — говорит Горгадзе.
Адвокат подчеркнул, что у него нет оснований думать, что за рулем машины Ефремова был «какой-то мифический иной герой», а не сам артист. Существуют гораздо более веские доказательства вины актера, чем несколько свидетелей защиты, считает Горгадзе. «Я очень надеюсь, что если Михаил Ефремов виновен, то суд назначит ему, с учетом тяжести содеянного, более чем достойное наказание», — заключил Горгадзе.
Уже несколько свидетелей заявили о том, что Ефремов вышел с пассажирского места после смертельного ДТП, пишет RT. Сам Ефремов сравнивает себя с приговоренным к казни и просит исполнить его последнее желание.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня 2020 года. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной доставки. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров погиб в больнице от потери крови.
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