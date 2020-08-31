Ефремов заявил о своем последнем желании

Михаил Ефремов просит об экспертизе лобового стекла его машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

На очередном заседании суда актер Михзаил Ефремов попросил выполнить его «последнее желание». Артист сравнил себя с приговоренным к казни.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», — цитирует слова Ефремова ТАСС. Актер попросил провести биологическую экспертизу лобового стекла его машины. Адвокаты Ефремова согласились с тем, что это может помочь установить, действительно ли их подзащитный находился за рулем в момент аварии.

Гособвинитель отметила — и видео, и слова свидетелей не подтвердили то, что Ефремов был за рулем. Тем не менее, суд отклонил ходатайство об экспертизе лобового стекла.

Ефремов заявлял, что, скорее всего, сидел на пассажирском сидении в момент ДТП. Защитник актера Эльман Пашаев отметил, что на первой записи, когда якобы Ефремов выходит из машины, он в белых кроссовках. Но на записи, сделанной позднее, видно, что у артиста кроссовки черные.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы, пишет телеканал 360. Машина актера выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

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