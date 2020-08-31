В Челябинске откроется самая большая школа на Урале

В предыдущей школе в Парковом, считавшейся самой большой на Урале, учится на 700 ребят меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 сентября начнет работу образовательный центр №5. Большая школа на 2,2 тысячи учеников облегчит жизнь семьям, проживающим в спальном районе «Парковый». В ней побывают губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова, сообщили URA.RU правительстве региона.

«1 сентября губернатор посетит образовательный центр №5, где ознакомится с началом учебного процесса», — рассказали в пресс-службе челябинского правительства. Главу региона будет сопровождать мэр областного центра, которая держала на контроле ход строительства, добавил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Одну из крупнейших в УрФО школ возводили более двух лет. Модули для начальной школы и учеников с 5 по 11 класс разделены двухэтажным корпусом, где находятся столовая, а также актовый, хореографический, тренажерный и спортивный залы. Общая площадь образовательного центра составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Классы оборудованы мультимедийными досками, проекторами, моноблоками и документ-сканерами, с помощью которых учитель может демонстрировать на большом экране задания для школьников. Работать здесь будут 110 учителей, в том числе обладатели кандидатских степеней.

Только первых классов здесь более двух десятков, кроме того, в школу придут ученики из Паркового, которые вынуждены сейчас учиться в менее удобных учебных заведениях. Снизится и нагрузка на другую школу в том же микрорайоне, которая также считается одной из самых больших на Урале и рассчитана на 1,5 тыс. учеников, вынужденных учиться посменно.