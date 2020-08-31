Ефремов о ДТП: я начал верить в свою вину

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Спектакль
Михаил Ефремов сделал заявление о ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов признался, что с похмелья он поначалу поверил, что виноват в смертельном ДТП. Тем не менее, видео, где артист признает свою вину — монтаж, уточнил Ефремов в ходе допроса в суде.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена», — цитирует актера ТАСС.

Подсудимый признался, что виноват только в пьянстве. Однако брать на себя ответственность за ДТП Ефремов по-прежнему отказывается. Артист отметил, что в видео с признанием вины по его губам можно прочитать обратное. Также Ефремов опроверг связь с аварией актеров Сергея Гармаша и Ивана Стебунова.

Актер также сравнил себя с приговоренным к казни и попросил исполнить его последнее желание. При этом один из свидетелей по делу заявил о том, что лично видел, как Ефремов вылезал с пассажирского сиденья после ДТП, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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