Ефремов о ДТП: я начал верить в свою вину

Актер Михаил Ефремов признался, что с похмелья он поначалу поверил, что виноват в смертельном ДТП. Тем не менее, видео, где артист признает свою вину — монтаж, уточнил Ефремов в ходе допроса в суде.
«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена», — цитирует актера ТАСС.
Подсудимый признался, что виноват только в пьянстве. Однако брать на себя ответственность за ДТП Ефремов по-прежнему отказывается. Артист отметил, что в видео с признанием вины по его губам можно прочитать обратное. Также Ефремов опроверг связь с аварией актеров Сергея Гармаша и Ивана Стебунова.
Актер также сравнил себя с приговоренным к казни и попросил исполнить его последнее желание. При этом один из свидетелей по делу заявил о том, что лично видел, как Ефремов вылезал с пассажирского сиденья после ДТП, пишет «Пятый канал».
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