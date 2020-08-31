Павел Крашенинников стал соавтором поправок в Конституцию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Лекцию «Об отечественных конституциях» прочитает сегодня студентам, аспирантам и преподавателям Уральского государственного юридического университета председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Политик ежегодно посещает вуз в День знаний 1 сентября.

По данным собеседника агентства в вузе, в основу лекции ляжет история работы над Основным законом в России за последние сто лет — начиная с первых разработок, которые инициировал император Александр II. Далее политик рассмотрит детали Конституций 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годов.

Ранее Крашенинников не выступал в УрГЮУ с лекциями о Конституции: в 2019 году он рассказывал студентам Института прокуратуры о важности юридических профессий, в 2017 тема была обозначена как «Введение в специальность».

Павел Крашенинников — выпускник Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ), доктор юридических наук, почетный профессор Уральского государственного юридического университета, автор книг по истории государства и права. Был сопредседателем рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию лекции Павла Крашенинникова.

11:00 Павла Крашенинникова спрашивают, когда вновь будут править Конституцию.



«Я считаю, что Конституцию не стоит трогать часто», — утверждает Крашенинников. Лучшей за все годы он называет «конституцию прямого действия» — то есть Основной закон 1993 года.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:58 Крашенинников перешел к спорному вопросу принципа национальной системы права: «Были споры, мы тут написали однозначно: на первом месте Конституция. Дальше идут международные договоры РФ. Затем федеральные конституционные законы и федеральные законы. Не делайте ошибок!».



Но тут же уточняет: речь не идет об отказе от международных обязательств.



«Россия не вправе заключать международные договоры, не соответствующие основному закону, а правила международного договора, если они нарушают конституционные положения, не могут и не должны применяться в ее правовой системе, основанной на верховенстве конституции. <…> Здесь речь не идет и не может идти о неуважении принципов международного права и неисполнении международных договоров, отказе от них и тому подобном».

10:52 Павел Крашенинников анонсирует подготовку нового закона о Правительстве РФ.



«Будет новый закон о Правительстве, потому что [в действующий] вносить много поправок сложно. Будет новый. Там кроме формирования правительства надо указывать, чем занимаются федеральные министры, вице-премьеры, премьер-министр».

10:40 Свою работу как сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников назвал «муторной и тяжелой». На фото депутат на встрече Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ в феврале 2020 года.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

10:39 «Теперь по поводу модернизации Конституции 2020 года», — Крашенинников пересказывает механизм принятия поправок начиная с 20 января, когда идею правок основного документа озвучил Владимир Путин, по 4 июля, когда поправки вступили в силу.



При этом Крашенинников предпочитает говорить не «правки», а именно «модернизация» Конституции, подчеркивая, что в основе остается документ 1993 года.

10:35 Конституция 1978 года утратила силу после принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации. «За новую проголосовали 58% за, 41% против. Фактически был раскол в обществе. <…> Ее разработчиками стали, в числе прочих, Анатолий Собчак, Вениамин Яковлев, Олег Кутафин.



На фамилии «Собчак» в зале заметное оживление, студенты всматриваются в фотографии отца Ксении Собчак, которую демонстрирует Крашенинников.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:31 «В 1991 году СССР распался, я был в Екатеринбурге. Я не помню ни у кого слез, на площадь никто не вышел», — вспоминает Крашенинников.



После депутат уточняет, знают ли студенты, почему в Москве стреляли из танков по «Белому дому».

10:24 Подготовка Конституции 1977 года началась еще при Никите Хрущеве, подчеркивает Крашенинников.



«Хрущев говорил: „главное, чтобы была не сталинская Конституция“, постарался дать регионам больше власти, расписать внутрипартийную демократию. Но весь пыл быстро сошел на нет. Его сместили, и к власти пришел Леонид Ильич [Брежнев]».



Итоговый документ, к слову, разрабатывался в схожих условиях, что и поправки в 2020 году: гражданами и организациями было внесено 400 тысяч предложений, на основании которых конституционная комиссия внесла изменения в 110 статей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:20 Лекция подошла к 1936 году.



«Сталин фактически затеял Конституционную реформу, появились новые субъекты и внутри СССР, и внутри Российской Федерации: Совнарком превратился в Совет министров, изменился законодательный процесс», — рассказывает он.



Именно в том документе появилась норма «от каждого по его способностям — каждому по его труду». И эта Конституция действовала значительно дольше, чем предыдущие, 40 лет, хотя в нее и вносили поправки.

10:18 Павел Крашенинников с деталями рассказывает о биографии и мотивах разработчиков Конституции разных годов: «Петр Красиков [разрабатывал документ 1924 года] автор декрета об отделении церкви от государства. О чем шла речь? О том, чтобы изъять акты гражданского состояния, получить контроль над имуществом церкви».



Судьба авторов Конституции 1918 года, по его словам, незавидна: один из них провел последние 10 лет жизни в психиатрической больнице.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:12 Крашенинников дошел до Конституции 1918 года. «Основной закон диктатуры пролетариата. Надо вспомнить работы Владимира Ленина, который отрицал существование государства при победе коммунизма, но потом поменял свое мнение. В итоге решили, что и право, и законодательство, и насилие нужно. [Власти] приняли документы пропагандистского характера — декрет о мире, и о праве народов, и другие», — рассказывает парламентарий.

10:07 В ходе лекции Павел Крашенинников подчеркивает: «Роспотребнадзор превыше всего», и просит студентов надеть маски. При этом на встрече перед началом лекции депутат и ректор УрГЮУ Владимир Бублик соблюдали все требования социального дистанцирования. Даже не здоровались за руки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:03 До начала лекции Крашенинников успел ответить на вопросы журналистов. Он, в частности, сообщил детали о работе Госсовета. Структура будет базироваться в Москве. «Это не будет мешать ему проводить выездные заседания, как это делает нынешний Госсовет», — утверждает Крашенинников.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10:00 Крашенинников начинает с эпохи Александра I и декабристов. «Декабристов показывали свободолюбивыми, хорошим людьми, которые, как говорили коммунисты, не отражали действительности — и это можно посмотреть по проектам Конституции, которые они готовили. Если [Никита] Муравьев готовил Конституцию, то другие коллеги готовили „русскую правду“ — документ, далекий он стандартов. Хотя и там, и там предполагалось, что будет отменено крепостное право», — отмечает депутат.



По его словам, попытка смена государственного устройства отбросила страну назад.

09:53 На лекцию Павла Крашенинникова пришли замгубернатора Валерий Чайников и первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев.



Павел Крашенинников в приветственном слове подтвердил, что намерен остановиться на принципах работы всех восьми Конституций, которые действовали в России. При этом, по его словам, в-основном они принимались в мирном порядке, и революционный характер носили только два издания основного закона — 1918 и 1993 годов.