Мосгорсуд разрешил возобновить дело об убийстве против Фургала

Московский городской суд разрешил возобновить прекращенное в 2004 году уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об убийстве бизнесмена Евгения Зори. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете России.
«Следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство. Расследование по уголовному делу продолжается», — приводит
В отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Он был задержан правоохранительными органами 9 июля.
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