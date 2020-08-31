Мосгорсуд разрешил возобновить дело об убийстве против Фургала

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Расследование уголовного дела 2004 года Сергея Фургала возобновлено Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Московский городской суд разрешил возобновить прекращенное в 2004 году уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об убийстве бизнесмена Евгения Зори. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете России.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство. Расследование по уголовному делу продолжается», — приводит RNS сообщение ведомства. Изначально, как отмечается, Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Это обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия, однако спустя какое-то время уголовное преследование в отношении него было прекращено.

В отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Он был задержан правоохранительными органами 9 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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