Названо условие вхождения РФ в топ-5 по размеру пенсий и зарплат

Россия сможет войти в пятерку лучших экономик мира, в том числе по уровню зарплаты и размеру пенсий, если в стране введут систему стратегического планирования. Так журналистам прокомментировал член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Николай Пучков слова помощника президента РФ Максима Орешкина.
«Мы надеемся, что она войдёт в пятёрку лидеров по уровню заработной платы, по уровню социального обеспечения, размеру пенсий, уровню и качеству здравоохранения, по приросту населения и продолжительности жизни, а также по высокотехнологичным производствам в обрабатывающей промышленности, которые должны создавать основной добавочный капитал», — приводит Nation News слова Пучкова.
Для достижения этих целей, как считает доктор экономических наук, в стране необходимо ввести систему стратегического планирования. Кроме того, по его мнению, нужны системы независимой и объективной статистики, жесткого контроля за целевым использованием бюджета, а также значительный рост объема кредитования реального сектора экономики.
Ранее, как напоминает RT, помощник Владимира Путина — Максим Орешкин — заявил, что уже в 2020 году Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности. При этом политик признал, что по большей части это обусловлено спадом экономики в других странах, однако власти считают своей задачей закрепиться на достигнутой позиции.
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