В российских школах необходимо чередовать очную и удаленную формы обучения. Это позволит замедлить распространение коронавируса. С таким предложением выступил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.
«Я считаю, что достаточно эффективно сегодня можно было бы на начальном периоде чередовать очную и удаленную формы обучения. Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома», — заявил Сафаралиев NEWS.ru.
Также, по словам депутата, можно перевести в онлайн часть второстепенных предметов — пение и рисование. Сафралиев уверен, что такая мера поможет снизить число заболевших COVID-19 школьников.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возврат к дистанционному обучению не исключен. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, ведомству придется пойти на такую меру. Однако она подчеркнула, что это стандартный механизм, который работает при любой эпидемии, включая грипп и ОРВИ.
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