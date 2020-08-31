31 августа 2020

В Госдуме придумали, как обучать школьников в пандемию. Дистант сохранится

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант предлагают чередовать с традиционным обучением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В российских школах необходимо чередовать очную и удаленную формы обучения. Это позволит замедлить распространение коронавируса. С таким предложением выступил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

«Я считаю, что достаточно эффективно сегодня можно было бы на начальном периоде чередовать очную и удаленную формы обучения. Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома», — заявил Сафаралиев NEWS.ru.

Также, по словам депутата, можно перевести в онлайн часть второстепенных предметов — пение и рисование. Сафралиев уверен, что такая мера поможет снизить число заболевших COVID-19 школьников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возврат к дистанционному обучению не исключен. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, ведомству придется пойти на такую меру. Однако она подчеркнула, что это стандартный механизм, который работает при любой эпидемии, включая грипп и ОРВИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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