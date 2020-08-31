При ухудшении ситуации с коронавирусом школьников переведут на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор не исключает введение в стране дистанционного обучения. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

«Да, это может быть», — ответила Попова на вопрос о возможном переходе на дистант. Она отметила, что это стандартный механизм, который используется уже много лет при гриппе и ОРВИ. Попова добавила, что в случае малейшего ухудшения самочувствия ученикам идти в школу запрещается.

Также в ведомстве развеяли некоторые мифы, которые распространялись через соцсети, передает Telegram-канал RT. В частности, школьников не будут заставлять носить маски, ученикам разрешат покидать классы. Более того, перемены организуют так, чтобы они могли ненадолго выходить на улицу. Толпиться на входах в школу дети не будут, так как в учреждениях придумают специальный график начала уроков. Приемы пищи будут организованы для каждого класса индивидуально, чтобы все дети успевали поесть. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что планов по введению карантина с 20 сентября нет, учебный год начнется в традиционном формате.

Ранее более половины родителей (62%) выразили уверенность, что школьников в этом году переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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